В ЦБ выявили мошенников, создающих схемы с QR-кодами

Аргументы Недели → Общество 13+

7 февраля 2023, 13:56 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: Unsplash.com

Методы мошенников с каждым разом становятся всё более изощрёнными. На сей раз в Центробанке выявили схемы использования QR-кодов.

Схема заключается в следующем: в общественных местах размещается специальный QR-код, а вместе с ним завлекающий людей заголовок. Несведущие обыватели часто попадаются на такие ухищрения и зарабатывают себе большие неприятности.

Эксперты отмечают, что после сканирования кода человек сразу попадает в чат-бот в мессенджере. Далее «чудесным» образом выясняется, что ему положена выплата. У мошенников заготовлен целый список обещаний на этот счёт. Под предлогом оформления заветной выплаты злоумышленники запрашивают все личные и финансовые сведения. Когда всё это им предоставляется, они получают то, что хотели. Информация нужна им для поспешного хищения денег с карты. Именно таким образом можно лишиться всех имеющихся средств.

Но что же делать? Сперва не нужно клевать на всякие подозрительные QR-коды и обещания «судьбоносных» выплат от неизвестных источников. Стоит сразу запомнить, что просто так по мановению руки ничего не бывает. Потому, чтобы не попасть в плачевную ситуацию, нужно всегда проверять, от какой организации выставлен счёт, и кому именно отправлять деньги. Данная информация сразу указывается при проведении платежа. И никогда не стоит раскрывать финансовые данные, в особенности посторонним лицам.