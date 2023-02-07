Желание восстановить справедливость

Аргументы Недели → Общество 13+

7 февраля 2023, 14:00 Александр Малюгин,

6 февраля в конференц-зале «МК» состоялась пресс-конференция «Злоупотребление правом: негативные последствия, связанные с необоснованным привлечением к уголовной ответственности». В Иркутской области подходит к финалу нашумевшая в регионе история бывшего мэра Иркутского района Игоря Наумова. Защита Игоря Викторовича обнародовала факты, подтверждающие невиновность экс-мэра.

Первым слово взял Шота Горгадзе – адвокат Игоря Наумова, член Совета по правам человека при Президенте РФ. В частности, он сказал:

- К сожалению, мы часто сталкиваемся с историями, когда судебные решения, особенно по уголовным делам, далеки от совершенства. Есть категория дел, которая незаконным решением затрагивает неопределённый круг лиц, и может вызвать в стране социальную напряжённость. Представьте, что одним судебным решением лишаются домов, земельных участков, квартир люди, которые долгое время мечтали об этой недвижимости, исправно платя налоги.

В каждом регионе страны есть своя «Рублёвка», есть такие места и в Иркутской области. Злачный кусок земли начинает интересовать каких-то других фигурантов, третьих лиц. И не понятно, то ли ради желания этих лиц, то ли из-за судебной ошибки, появляется некое уголовное дело, которое ставит под угрозу не только жизнь и свободу добропорядочного гражданина Игоря Наумова, но и судьбу сотен людей, которые могут из-за этого уголовного преследования остаться без своего имущества.

Начиная с 2007 и по 2015 год, Игорь Наумов был главой Иркутского района Иркутской области. Каким он был мэром, насколько он был деятельным, инициативным чиновником, с какой благодарностью жители Иркутского района вспоминают его, я лично убедился, когда приезжал в регион. Прежде, чем взяться за это дело, после того, как был вынесен, на мой взгляд, незаконный приговор в отношении Наумова, я изучил глубоко этот вопрос и мнение общественности. Игорь Викторович – человек, который принёс много пользы и блага району, который он возглавлял. Уголовное дело против него было построено на том, что экс-мэр подписал документ, выделяющий земельные участки для того, чтобы простые люди могли построить на этих землях дачи. Дальше произошли фантастические события и не нужно быть юристом, чтобы понять, как они противоречат здравому смыслу.

До сих пор мне не понятно, на чём основывал суд свой обвинительный приговор, считая, что эти земли то ли являются лесным фондом, то ли землями сельхозназначения. По документам конкретный участок земли либо лес, либо земля сельхозназначения. Суд первой инстанции, по неведомой мне логике, трактует дело так, что эта территория может быть и тем, и другим. Парадокс! Это важно понимать, потому что Игорь Наумов, выделяя земельные участки, действовал строго в соответствии с буквой и духом закона.

Наши процессуальные оппоненты, пытаясь доказать иное, не найдя ни одного объективного повода для того, чтобы оспорить те или иные постановления главы района, говорят, что у земельных участков может, как и у человека, возникнуть «раздвоение личности». Сегодня лес, а завтра – не лес. Когда заканчиваются доводы, начинается абсурд. На мой взгляд, суд первой инстанции вынес то абсурдное решение, которое в ближайшее время предстоит изучить суду апелляционной инстанции. В этом приговоре намешано всё, но закона мы там не видим совсем. Если бы там было всё законно, вряд ли это дело вызвало такой общественный резонанс. Если данный приговор останется в силе, это приведёт к изъятию у большого количества людей их земельных участков. На мой взгляд, подобное недопустимо!

О том, каким Игорь Наумов был мэром и какой он человек и гражданин, рассказала Анастасия Егорова, экс-депутат Законодательного собрания Иркутской области и жена Игоря Наумова, мать двоих детей.

- В 2007 году Игорю Наумову, когда он был выбран мэром, достался депрессивный район. Цифры не врут. К примеру, доход Иркутского района в 2007 году составлял всего лишь 720 миллионов рублей. Расход – 700 миллионов. Денег хватало только на то, чтобы покрывать самые необходимые социальные нужды, выплачивать зарплату. В школах полы проваливались, дети ходили в туалет на улицу. Транспортная инфраструктура не развита, мобильной связи не было, фельдшерско-акушерские пункты в разрушенном состоянии. Население Иркутского района составляло 65 тысяч жителей. В 2015 году, когда Игорь Викторович был вынужден сложить свои полномочия, жителей уже было 107 тысяч. Бюджет района – 1 миллиард 700 миллионов рублей. Были отремонтированы школы, детские сады, школы полностью компьютеризированы, поставлено медицинское оборудование, налажена транспортная инфраструктура, молодежь стала возвращаться домой. Люди почувствовали, что они, живущие в деревне, стали нужны власти.

В 2008 году, когда наступил кризис, была поставлена задача изыскать ресурсы для того, чтобы поднимать налогооблагаемую базу. Надо было что-то решать. Игорю Викторовичу и администрации района была поставлена задача правительством и налоговой службой провести инвентаризацию всей земли в Иркутском районе, которая не использовалась. Депутаты и администрация района выступили с законодательной инициативой о принятии закона о бесплатном предоставлении земли льготникам, нуждающимся людям – ветеранам войны, инвалидам, многодетным и молодым семьям, работникам муниципальной службы и социальной сферы. Этот принятый закон и по сей день прекрасно работает, благодаря ему, только в Иркутском районе десятки тысяч жителей получили землю бесплатно. И, что немаловажно, появились правовые возможности у жителей оформить ту землю, которая у них уже находилась. Налоговые поступления увеличились, а люди поехали жить и работать в район.

А какой Игорь Викторович Наумов человек, муж, отец? У меня просто нет слов. Мои маленькие девочки, которым в 2015 году было полтора месяца и полтора года, очень ждут своего папу. Они до сих пор не знают, что папу держат в заключении. Думают, что он работает в Москве, помогает Президенту…

Интересный факт затем привёл Шота Горгадзе. После того, как Игорь Наумов вынес постановления о выделении этих земель, они были поставлены на кадастровый учёт, а затем в реестр недвижимости. Важно понимать, что ни Росреестр, ни кадастровая палата Игорю Наумову как главе Иркутского района не подчинялась. И они были обязаны со своей стороны провести проверку, прежде чем ставить эти земли на кадастровый учёт и в реестр недвижимости. Если суд первой инстанции считает, что Игорь Наумов совершил преступление, где у нас фигуранты из Росреестра и кадастровой палаты? Железная логика известного адвоката!..

На вопрос обозревателя «Аргументов недели», какова связь между выигранными в судах земельными спорами и уголовным делом Игоря Наумова, ответила Юлия Саенко, генеральный эксперт Государственной Думы РФ в сфере кадастра и земельных отношений.

- У нас в судах всегда было много людей, заседания были открытые. И нам практически сразу вынесли всё уголовное дело. То есть, уголовное дело втащили в гражданский процесс, забыв о презумпции невиновности. Нам приносили экспертизы, протоколы допросов, другие материалы. Мы интересовались, а это вообще нормально, так можно, ведь дело ещё не закончено? Расследование ещё не закончено. Почему нам сейчас приносят материалы уголовного дела, по которому даже нет никакого приговора? Оппоненты, видимо, полагали, что чем толще фолиант, тем весомее доказательства. Они просто заваливали нас материалами. И хорошо, что в суде общей юрисдикции судья разобралась, и там было принято верное решение. Поэтому вывод – какая взаимосвязь? – напрашивается сам собой.

17 февраля состоится апелляционный суд по уголовному делу Игоря Наумова. «Аргументы недели» будут следить за развитием событий.