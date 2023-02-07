Рейтинг самых невкусных блюд, составленный «мировыми экспертами», возглавил салат из Якутии

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7 февраля 2023, 12:02 Александр Крохмаль, Журналист

Одна из вариаций якутского салата Индигирка.

Эксперты сервиса TasteAtlas, который презентует себя как "мировой атлас традиционных блюд, местных ингредиентов и аутентичных ресторанов" отчего-то невзлюбили якутскую кухню. По их версии, рыбный салат (или даже, скорее, закуска) данного региона под названием «Индигирка» - это худшее блюдо в мире.

В состав вышеупомянутого салата входят лук, рыба, подсолнечное масло, соль и перец.

Салат получил название благодаря реке на северо-востоке России, протекающей в Якутии. Рецепт 30 лет назад придумал местный шеф-повар, знаток кухни народов Севера. Рецепт салата простой: строганина (нарезанная стружкой замороженная рыба) нарезается в этом случае не тонкой стружкой, а кубиками, после чего солится и заливается маслом. Также добавляется лук.

В самом сервисе объяснили, что их оценка далеко не просто «из головы», и причина низкого рейтинга кроется в необычных замороженных кубиках рыбы.

В конце концов, иностранные эксперты решили отдать «Индигирке» всего 1.4 из 5. Впрочем, едва ли из-за этого расстроились якуты. Также в антирейтинг сервиса угодили канадская пицца-торт, анисовые конфеты из Франции и камбоджийские жареные пауки.