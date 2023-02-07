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Рейтинг самых невкусных блюд, составленный «мировыми экспертами», возглавил салат из Якутии

, 12:02 , Журналист

Рейтинг самых невкусных блюд, составленный «мировыми экспертами», возглавил салат из Якутии
Одна из вариаций якутского салата Индигирка.

Эксперты сервиса TasteAtlas, который презентует себя как "мировой атлас традиционных блюд, местных ингредиентов и аутентичных ресторанов" отчего-то невзлюбили якутскую кухню. По их версии, рыбный салат (или даже, скорее, закуска) данного региона под названием «Индигирка» - это худшее блюдо в мире.

В состав вышеупомянутого салата входят лук, рыба, подсолнечное масло, соль и перец.

Салат получил название благодаря реке на северо-востоке России, протекающей в Якутии. Рецепт 30 лет назад придумал местный шеф-повар, знаток кухни народов Севера. Рецепт салата простой: строганина (нарезанная стружкой замороженная рыба) нарезается в этом случае не тонкой стружкой, а кубиками, после чего солится и заливается маслом. Также добавляется лук.

В самом сервисе объяснили, что их оценка далеко не просто «из головы», и причина низкого рейтинга кроется в необычных замороженных кубиках рыбы.

В конце концов, иностранные эксперты решили отдать «Индигирке» всего 1.4 из 5. Впрочем, едва ли из-за этого расстроились якуты. Также в антирейтинг сервиса угодили канадская пицца-торт, анисовые конфеты из Франции и камбоджийские жареные пауки.

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