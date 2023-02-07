В Сыктывкаре мать выгнала из дома двух взрослых сыновей-алкоголиков

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7 февраля 2023, 11:48 Александр Крохмаль, Журналист Источник: КП

В Сыктывкаре женщине пришлось выселить из квартиры двух взрослых сыновей-бездельников, которые приносили ей одно лишь горе. По её словам, оба мужчины проживали в её квартире, при этом вообще не работали, ничего не оплачивали и не помогали по дому. Все появлявшиеся у них деньги обычно тратили на спиртное или просто проигрывали. У обоих есть судимости.

Дело дошло до обращения в суд. В итоге представители власти встали на сторону женщины. Эжвинский суд удовлетворил её требования, поскольку она, как наниматель, имела право требовать устранения нарушений права пользования жильём. Также обоим сыновьям женщины есть куда идти. У первого сына есть жильё в посёлке Верхний Чов, второй же стоит в очереди на квартиру. Так что бомжами никто из них явно не останется.