Суд Петербурга пытается установить родословную ребенка из Сирии для его эвакуации

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество

7 февраля 2023, 10:56 Елена Соколова

Фото: Canva

Ребенок вместе с матерью и старшей сестрой сейчас находится в лагере «Аль-Холь», где нет приемлемых условий для жизни. Забрать детей в Россию намерена их бабушка.

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрит обращение женщины, которая пытается вывезти своих детей из лагеря «Аль-Холь» в Сирии, но для этого нужно установить факт их рождения на территории России. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов города.

Отмечается, что более 12 лет назад женщина, имя которой не разглашается, вступила в гражданский брак с гражданином РФ. В отношениях у пары родилась дочь. Вскоре они переехали в Сирию, где мужчина погиб. Не выезжая из Сирии женщина вступила в мусульманский брак за еще другого россиянина. От этого союза на свет появился еще один ребенок – девочка. Однако второй муж также пропал без вести.

Сейчас мать с детьми находится в лагере «Аль-Холь», где нет приемлемых условий для жизни. Там царит антисанитария, девочки не получают должного питания, образования и даже не могут обратиться за медицинской помощью. Мать ограничивают в передвижении и общении с госорганами. Однако о происходящем она успела рассказать бабушке своих детей. Она намерена эвакуировать их в Россию.

Чтобы девочки попали в Россию и получили помощь необходимы документы, а именно свидетельства о рождении. Их выдают только при установлении самого факта рождения ребенка. Причем такая бумага есть только у старшего ребенка, у младшего – нет.

Таким образом, суду необходимо установить факт рождения младшей девочки у женщины от гражданина России. Заинтересованными сторонами выступают мать детей, Комитет по делам ЗАГС правительства Санкт-Петербурга и Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге. Дело будет слушать председатель суда.