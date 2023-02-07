Сексолог с лицом мадонны

Аргументы Недели. Челябинск → Общество

7 февраля 2023, 10:23 Владимир ФИЛИЧКИН

На фото Яраслава Слива

Профессия сексолога, наверное, одна из самых трудных и ответственных. Потому что у пациента сексолога травмирующие воспоминания часто заперты в самом дальнем углу. Градус эмоций — самый высокий. И к этому специалисту часто идут потому, что полученная сексуальная травма просто не дает жить и дышать. Люди приходят в отчаянии, с потухшим взглядом…

Сегодня гость нашей редакции — челябинский психолог и сексолог Яраслава Слива:

— У меня действительно богатый жизненный опыт. Психолог же не лечит человека. Он лечит скорее его жалобы. Проблема ведь даже не в том, чтобы у мужчины импотенцию вылечить. И не факт даже, что от этого у него кардинально изменятся жизненные обстоятельства… Возможно, что изменятся, а может и нет. Но важно, как мы при этих обстоятельствах чувствуем себя.

Вот ты утром встал, пошел на улицу. А там хмуро, серо и грязно. Окурки валяются кругом, люди какие-то мерзкие ходят… А бывает наоборот: встал, вышел и видишь — люди такие все милые. И солнышко светит, и такая чудесная весенняя погода, ветерок ласковый. И уровень эндорфинов в организме зашкаливает. И сексуальная энергия бурлит… А улица и прохожие-то одни и те же…

А сексологию я выбрала потому, что это база всего в нашей жизни. Потому что, вообще, в первую очередь все мы — мужчины и женщины. И все, что у нас работает или не работает — это направление нашего либидо.

Путь в профессию

После школы я пошла учиться банковскому делу. Решила стать банкиром. Одновременно поступила и в челябинскую банковскую школу — это ведомственное учебное заведение Центробанка, и в университет на факультет управления, специализация — «Экономика и социология».

Затем работала в банке, где сделала головокружительную карьеру очень быстро. Из Челябинска переехала в Магнитогорск к тетке. Сбежала от первого мужа (смеется)… Устроилась там в Инкомбанк. На работу взяли охотно — потому что у меня был красный диплом банковской школы, опыт работы по профессии, хорошие рекомендации.

Взяли, несмотря на то, что там была целая очередь желающих устроиться. Ну, в общем-то, понятно, что у банкиров есть свои дети, которые тоже, как и их родители, хотят работать в банке. Но, оказалось, что им в кадры был нужен специалист, а не чей-то родственник.

Работала с ценными бумагами на рынке ГКО. Торговали понемногу на бирже. Работа была мне интересна. Постепенно подросла — стала руководителем отдела, а потом и группы отделов. Системное мышление досталось мне, похоже, от папы. Он был профессором в ЮУрГУ, преподавал сопротивление материалов, был необычайно эрудированным и разносторонним человеком.

Ну, а потом я влюбилась. Почему-то не в банкира, хотя парни там были видные, а скорее в «проходимца» (смеется). Это был, наверное, типичный случай, когда девочке из хорошей семьи захотелось плохого мальчика.

И у меня была идея фикс, что ребенков в семье должно быть двое. Это как минимум. Потому, что я-то росла в семье одна. И мне было из-за этого грустно. Поэтому уже через два года после рождения первой дочери, родила вторую, Машеньку.

А затем, через полгода, меня снова позвали работать в банк. Там случились непредвиденные трудности. Были выявлены некоторые нарушения. Виновных, конечно, наказали, а меня пригласили разгребать их наследие… При этом, конечно, дочки мои пострадали. Особенно младшая. Ей было всего полгода, и ее пришлось отдать на воспитание моей маме, в Челябинск. Я до сих пор ощущаю свою вину перед ней.

Конечно же, каждую неделю я с отцом девочек обязательно приезжала в Челябинск. Все это было весьма непросто. И морально, и физически. И муж как раз тогда не работал, и я фактически содержала семью. Женщины часто оказываются перед таким выбором без выбора…

А когда Маше исполнился годик, нам выделили место в садике, и я смогла забрать ее домой. Все было хорошо. А потом банк закрылся.

Набираюсь жизненного опыта

И тогда клиенты нашего банка пригласили меня в Челябинск, работать в их компании. Они торговали металлопрокатом. Стала главным бухгалтером в солидной фирме.

Все складывалось неплохо. Но при этом у меня всегда была определенная проблема между зарабатываемыми мной деньгами и делами. Наверное, как у любого потомка интеллигентной семьи (смеется). Любимое дело ведь не всегда напрямую связано с денежным вознаграждением. И иногда самоудовлетворение от сделанной хорошей работы способно заменить денежный эквивалент…

Я не считаю, что человеку умному должно быть стыдно от того, что он финансово не прокачан. Это, по-моему, совершенно разные вещи.

Я лет десять занималась бизнесом и при этом не была бизнес-леди. Я скорее была бизнес-лошадью (смеется). До уровня бизнес-леди мне так и не удалось дорасти, поэтому я это дело бросила. Думаю, что чем человек сложносочиненней, тем труднее ему в бизнесе. А я к тому же предпочла остаться просто женщиной.

Тайны психологической души

Но именно в бизнесе я научилась выстраивать границы, эффективно обустраивать жизнь. Правда, со вторым мужем мы расстались, и я свой строительный бизнес тоже прикрыла. Это был все-таки чисто мужской проект, и были такие моменты, когда сантехники, работавшие в моей фирме, меня даже пугались.

Затем я несколько лет занималась консалтингом в сфере ЖКХ. А потом меня позвали работать в «Опору России». Три года была исполнительным директором челябинского областного отделения. Занималась поддержкой малого бизнеса. Хорошая ответственная работа.

И параллельно со всем этим я много лет самостоятельно изучала психологию. Читала книги, ездила на учебные семинары, тренинги, участвовала в психоаналитических практиках, пробовала практиковать сама и даже из любопытства побывала в шкуре клиента известного психоаналитика. Я тогда ощущала себя несчастной, и мне это очень не нравилась. Я очень серьезно и методично подошла к этой проблеме. Мой интерес к этой науке начался где-то лет в 25. Тогда у меня это было как хобби.

А из «Опоры» я ушла буквально в никуда, потому что, наверное, выгорела на этой работе. Подумала немного, и вновь решила круто изменить свою жизнь. Почему бы мне не пойти поучиться в московском университете на психолога? И получить диплом государственного образца. И помогать людям, выстраивать свою жизнь и отношения. Вернее, решила выучиться на консультанта-сексолога.

Не просто переделывать людей

Еще в бытность бизнес-консультантом я столкнулась с тем, что одно из самых главных, наверное, ограничений результативности бизнеса — это, как ни странно, фигура самого его владельца. Например, человек хочет расти, он что-то делает, копошится, пытается бизнес процессы какие-то организовать, привлекает различных консультантов, терзает своих продажников — а результата никакого. А ведь есть, скорее всего, его личные, персональные ограничения, которые просто не дают ему это сделать эффективно.

Как говорят: «Ты чего хочешь, хотеть или иметь?». И человек, даже не задумываясь, говорит, что он хочет одно, а на самом деле, бессознательно, он, скорее всего, хочет и добивается другого. И я сталкивалась с этим неоднократно.

А ведь просто преодолев психическое сопротивление, вскрыв причину этого блока, можно гораздо эффективнее потратить имеющийся ресурс и быстрее получить желаемый результат.

Сексуальность — это то, что нельзя спрятать

Присмотревшись к своей будущей профессии, я выбрала сексологию. Потому что, когда ты развиваешь свое умение желать и радоваться, ты при этом питаешь свою сексуальность.

И все, что у нас работает или не работает — это всегда направление нашего либидо. Например, нет, наверное, ни одного продажника, который не любит продавать. Он от этого реально кайфует. И он вваливает туда свое либидо. Потому,что сексуальная энергия — это жизненная энергия. Любая: психическая, физическая, интеллектуальная… И только разобравшись со своей сексуальной энергией, человек сможет буквально со всем остальным определиться. Особенно это правило в бизнесе хорошо работает.

Сегодня моя задача — помочь человеку осознать себя, потому что осознание для умного человека — это уже 90% решения его проблем.

Все знают, что мужчины очень деятельны. При этом самый умный мужчина, это всегда тот, у которого под боком находится умная женщина. Они должны дополнять друг друга своими разносторонними талантами и дарованиями. Потому что их качества действительно разные.

И, если мужчина придет к женщине для того, чтобы через нее самому увидеть, самому понять и самому принять решение — вот это — на практике, думаю, самый умный мужчина. Потому что у женщины очень много всего в голове, она одновременно может взять во внимание кучу самых разных аспектов. Мужчины так не делают. Они зафиксированы на цели и задачах, они все делают на раз, два, три, четыре, пять… А женщины другие, они разноплановые и могут все охватить практически одновременно. У них как у лошади обзор (смеется). Женщина своему мужчине обязательно подскажет что-нибудь интересное. И он ей будет за это благодарен.

Людей ведь на планете много. Но сценариев, по которым мы все живем, не так уж и много. И психология сегодня — это библиотека таких сценариев.

А в сексологии у меня акцент именно на голову, а не на половые органы. И это работает. Я не занимаюсь чисто физиологическими аспектами секса. Все-таки проблемы между мужчиной и женщиной, в первую очередь, складываются именно из отношений между ними и с самим собой. Каждая ситуация, с которой я сегодня сталкиваюсь по работе, в чем-то уникальна. Я не могу даже описать своего среднестатистического пациента. Но чаще всего приходят мужчины, у которых запутанные отношения с женой. И у меня есть опыт по части обращения к сексологу людей, у которых отношения угасли, они даже может быть расстались, разъехались, но у них все равно остается влечение друг к другу и спустя много лет.