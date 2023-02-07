Релокантов возьмут на карандаш, но не подвергнут репрессиям

Глава комитета российского парламента по культуре Елена Ямпольская разъяснила функционал рабочей группы, которая изучит меры воздействия на лиц, покинувших страну из-за несогласия со спецоперацией. Особое внимание будет уделено медийным личностям.
Ямпольская добавила, что в рабочую группу войдут представители ведомств, депутаты и другие специалисты. Группа начнёт работу уже в середине февраля. Чиновник акцентировала внимание на отсутствии отдельного законодательства для представителей культуры. Это значит, что привлечение к ответственности возможно только в рамках правового поля. Но медийные персоны за счёт публичной составляющей должны следить за своими высказываниями.
Ранее активно настроенные группы российского общества призвали депутатов принять закон об изъятии имущества у людей, покинувших страну и критикующих спецоперацию. Такое имущество могло бы передаваться сиротам, а также на нужды СВО.
Однако из заявлений Ямпольской можно сделать вывод об отсутствии планов по введению репрессий в отношении релокантов, враждебно настроенных по отношению к России. Максимум, что им грозит – это постоянный контроль. В дальнейшем ситуация может измениться, исходя из конкретных условий.
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