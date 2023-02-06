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Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество 13+

На мосту Александра Невского в Петербурге проложат выделенную полосу для трамваев

, 20:24

На мосту Александра Невского в Петербурге проложат выделенную полосу для трамваев
Скриншот Youtube

Перевозка пассажиров в Красногвардейском районе Северной столицы будет осуществляться трамваем № 30 на время ремонта станции метро «Ладожская».
В Санкт-Петербурге на мосту Александра Невского будет создана выделенная полоса для трамваев. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Такие меры будут приняты в целях обеспечения бесперебойного движения трамваев по мосту в период капитального ремонта станции метро «Ладожская». Данная полоса будет обустроена путём обособления трамвайного полотна при помощи делиниаторов.
Дирекция по организации дорожного движения в Санкт-Петербурге уже начала поиск подрядчика, который займется работами.
Всего планируется установить 1073 дорожных делиниатора, что позволит обособить движение четырёх трамвайных маршрутов в Центральном и Красногвардейском районах по мосту. В это число входят маршруты № 39 и 30.
В администрации подчеркнули, что на время ремонта станции «Ладожской» трамвай № 30 будет возить пассажиров от станции метро через «Новочеркасскую» до площади Александра Невского, проезд будет бесплатным.

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