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Аргументы Недели. Хабаровск → Общество 13+

Прокуроры запросят срок Сергею Фургалу 8 февраля

, 20:54

Прокуроры запросят срок Сергею Фургалу 8 февраля

Прокуратуре запросит срок для бывшего губернатор Хабаровского края Сергея Фургала в среду, 8 февраля. Ранее коллегия присяжных признала его виновным в организации заказных убийств и покушении на убийство, совершенных на территории Хабаровска и Амурской области в 2004-2005 годах. Коллегия решила, что Сергей Фургал снисхождения не заслушивает.

Доказанной присяжные назвали и вину Андрея Карепова - по их мнению, он выступил организатором преступлений. Марата Кадырова и Андрея Палея они назвали исполнителями преступлений.

Напомним, что в Хабаровском крае жители со дня ареста и до сих пор продолжают выходить на улицы, протестуя против уголовного дела, возбужденного в отношении «народного губернатора». Адвокат Старцев попросил перерыв до следующего заседания, чтобы успеть привезти подписи и поручительства, собранные жителями Хабаровска и края для представления их в качестве документов, характеризующих личность Сергея Фургала. В ответ судья Цой заявил, что документы предназначены для изменения меры пресечения, что недопустимо.

Свою вину Сергей Фургал не признает. Он уверен, что его дело сфабриковано и имеет политическую подоплеку.

Дело слушается Люберецким судом Подмосковья. Ожидается, что после того как прокуроры запросят сроки, суд удалится на вынесение приговора, который будет оглашен через несколько дней.

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