Бесстрашные рабочие убирали снег с петербургской крыши без страховки

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6 февраля 2023, 19:08 Елена Соколова

Фото: canva,com

Проходящая мимо женщина обратила внимание на то, что обвязки для страховки на рабочих надеты, но они их никак не закрепили.

Люди, проходившие мимо дома на проспекте Стачек, 12, увидели коммунальщиков, которые счищали снег с крыши трёхэтажки без страховки. Новость публикует петербургское издание ALLNW.

Здание, на крыше которого видели рабочих, относится к Жилищному комитету Северной столицы.

Очевидцы рассмотрели рабочих: оказалось, что страховочные обвязки всё-таки были надеты. Но толку от этих обвязок было мало, мужчины их не закрепили – в случае падения трос их просто-напросто не удержал бы.

Прохожие рассказали, что такие снегоочистительные работы выглядели достаточно опасными.

Отмечается, что ранее горожане видели этих же коммунальщиков на крыше Кировского Райжилобмена.