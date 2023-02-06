Посол Латвии в России Риекстиньш: Власти РФ пытаются мотивировать народ и компенсациями

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6 февраля 2023, 18:33 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

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Дни посла Латвии в РФ Мариса Риекстиньша уже сочтены – до 10 февраля дипломат должен покинуть Россию. Покидая РФ, г-н Риекстиньш решил дать комментарии латвийским СМИ о своей работе в России.

И к бабке ходить не надо, чтобы определить «тон» уже экс-посла Латвии в России Мариса Риекстиньша – исключительно негатив о жизни россиян, правительстве РФ…

Оказывается, что в посольстве ЛР в РФ подозревали, что будет спецоперация – почему?

По мнению г-на Риекстиньша, еще до начала спецоперации войска РФ сгруппировались у границ Украины, да и риторика российской пропаганды менялась постоянно:

«Уже осенью 2021 года стали нам поступать сигналы, что Россия продолжает наращивать свое военное присутствие на границах Украины. Концентрация вооруженных сил сильно превышала объем обычных военных учений. На всех уровнях, в том числе на ТВ каналах, отрицали возможность военных действий, но с оговоркой – если только украинцы не устроят масштабную провокацию. Но были политики, которых мы приглашали к себе в посольство на встречи, например, Григорий Явлинский высказал противоположную информацию – «военные действия будут». Более того, он обосновал свое мнение – на выборах первым номером в списке «Единая Россия» был министр обороны Шойгу и министр иностранных дел Лавров. По мнению Явлинского, это был «референдум» о проводимой политике России. Явлинский не знал, когда начнется спецоперация, а вот Жириновский упомянул, что что-то может начаться в феврале», - заявил г-н Риекстиньш.

Позвольте немного «остановиться» на мнении экс-посла ЛР в России…

Мне лично интересно, в стране, где есть большой штат сотрудников государственной безопасности Латвии, выстраивают догадки, предположения исключительно на «странных» встречах, да на «информации» из веб-сайтов…

Еще года три назад, когда я брала интервью в ГД РФ у Владимира Вольфовича Жириновского, то умнейший политик России мне обмолвился, что ситуация с Украиной неоднозначная – военные действия на Донбассе продолжаются, изменений нет, а терпение России не безгранично… Более того, нацистская политика правящей Латвии к русскоязычным и гражданам РФ с ВНЖ в ЛР, несколько «утомила», а то, что самолеты НАТО уже «летают» практически над «головой» россиян – нет сомнений в их агрессивном настрое…

Так это мне в интервью говорил г-н Жириновский и можно было из первых уст сделать некоторые выводы… Но я же не политик, а журналист… А вот политики, я думаю, должны основываться не на слухах, а проверять информацию – зачем тогда в Латвии раздутый штат «органа государственной безопасности», да и других «стратегических» учреждений?

Самое интересное то, что г-н Риекстиньш сделал вывод о начале спецоперации о «проживании солдат РФ в палатках»:

«Личный опыт тоже давал подсказки» - в молодости я проходил военную службу в рядах советской армии – довелось жить в палатках – правда, летом. И по моим личным ощущениям было ясно, что, если держать военных в палатке зимой, на морозе – неизбежно создаст проблемы с их мотивацией. Войска должны были или уйти с границы, или перейти границу…»

Если так рассуждать, то можно сделать вывод – сегодня солдат НАТО в Латвии больше, чем местных жителей, министерство обороны Латвии скупают квартиры, видимо, для солдат НАТО, в Латгалии, которая считается русскоязычной и граничит с Россией, жители ЛР содержат на свои налоги этих солдат, а правящая коалиция в парламенте постоянно заявляет – «надо наращивать военный потенциал, чтобы «отразить нападение» России»… Не стоит иметь пять пядей во лбу, чтобы понять – Латвия готовится «воевать»… Если учесть вышесказанное г-ном послом в отношении Украины… Например, солдаты НАТО, которые расположились в Латвии находятся и в Латгалии… почти на границе с Россией. Это далеко не секрет для латвийцев.

Но самое «завлекательное» в комментариях г-на Риекстиньша то, что власти России мотивируют народ и компенсациями:

«В удаленных регионах РФ родственники убитых получают за них такие деньги, которые они в жизни не видели. Но тут проблема – народ должен тогда стоять в очереди у военкоматов, чтобы сражаться с захватчиками, но никто не стоит…»

Напрашивается вопрос – был ли сам г-н Риекстиньш в военкоматах, чтобы увидеть все своими глазами? Или выводы сделаны из латышских СМИ, представители которых и в России никогда не были…

Могу привести пример одного моего разговора с актером Алексеем Шевченковым… Я спросила Алексея: «Тебя призывали?» Он ответил: «Да у меня уже приличный возраст, да и несовершеннолетние дети имеются… Знаешь, Таня, если эти попрут на нас, то меня и призывать не надо – сам возьму оружие в руки и буду защищать страну, близких. Ты посмотри, что эти нацисты Украины творят же со своими…»

И потом, никто не хочет умирать! А по словам г-на Риекстиньша, ради денег и компенсаций мать, например, отправить на смерть сына? Это уже издевательство!

Г-н Риекстиньш проработал долгое время в Москве, а совсем не понял русского человека – печально все это, господа-товарищи.

Что думают латвийцы о комментариях экс-посла ЛР в РФ?

Мнения из открытых латвийских источников:

«Тут не надо быть «эстонским тормозом» - восемь лет бомбили Донбасс и надеялись, что все пройдет гладко – Россия «схавает»? Раздраконили Россию, доигрались в войнушку с медведем? Теперь ждите ответа!»

«К сожалению, у латвийского дипломата не хватило «деталей» в мозгу, чтобы осознать ситуацию в мире, а с еще большей яростью «лаять» на сильного соседа!»

Но больше всего мне понравилось стихотворение, посвященное экс-послу Латвии в России Марису Риекстиньшу:

«Эх, Марис, Марис! До чего уж там!

Чего сейчас-то ныть от горя!

Ну дали пендаля вам по соплям-

Так дуй же из Москвы, не споря

Найдет Ринкевич новую тебе

Тут в Риге явно работенку.

И напоследок, поклонись Москве,

А то ведь могут надавать вдогонку!»

Напомню, Эдгарс Ринкевич – глава МИД Латвии.