Руководитель центра коммуникаций НАТО в Латвии Сартс: На фронтах Украины будет тяжело

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

6 февраля 2023, 18:17 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Видимо, оптимизм в отношении ситуации на Украине потихоньку угасает в Латвии. Руководитель центра коммуникаций НАТО в Латвии Янис Сартс сделал не утешительные выводы…

«На следующей неделе на фронтах Украины будет тяжело. Надо готовиться к тому, что хороших новостей в ближайшее время не будет», - заявил г-н Сартс.

Латышские пользователи социальных сетей моментально высказали свое мнение:

«Сложно осознавать, что все это происходит благодаря медленному и пугливому Западу».

«Давайте драться!»

«Нужен второй фронт в Москве!»

«Становится все более очевидным, что без прямого участия Запада победы Украины не будет. Медленно, но постепенно россияне побеждают украинцев, и рано или поздно силы украинцев иссякнут».

«Этот Сартс – пессимист и лицемер!»

Да нет, не пессимист г-н Сартс, а явно видит ситуацию на Украине…

Жаль, что латышские СМИ продолжают свою пропаганду и призывы – «Поможем Украине!» Чем поможем-то? Портки последние снимем? Объявим «войну» России? Но хорошо то, что латыши медленно, но постепенно начинают понимать – Россия – сила!