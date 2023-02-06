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Депутат ГД Ярослав Нилов: Инициативу упрощения разделения ежегодного оплачиваемого отпуска необходимо обсуждать

, 17:31 Источник: RT

В беседе с RT председатель комитета Государственной Думы Российской Федерации по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал инициативу по упрощению процедуры разделения ежегодного оплачиваемого отпуска.

Ярослав Нилов заявил, что данный вопрос «необходимо обсудить на площадке трёхсторонней комиссии, с участием профсоюзов и объединением работодателей. Чтобы понять, насколько это проблема актуальна и есть ли запрос, и насколько это необременительно для работодателей».

Он заявил, что в некоторых регионах могут быть разные временные предпочтения для отпусков, например, в северных регионах, «там стараются распланировать отпуск так, чтобы это не влияло на производительность труда и производственный процесс и, одновременно с этим, дать людям возможность отдохнуть именно летом, исходя из специфических географических и климатических условий».

Ранее директор Института исследования проблем современной политики, кандидат политических наук Антон Орлов предложил упростить разделение ежегодного оплачиваемого отпуска, например, установить разделение отпуска на четыре периода по семь дней.  


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