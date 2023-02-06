«Невероятная консолидация общества»: Пригожин объяснил отказ суда пересмотреть спор с «Эхо Москвы»

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6 февраля 2023, 17:12

Российский бизнесмен Евгений Пригожин объяснил отказ суда пересмотреть иск к бывшему главному редактору «Эха Москвы» Алексею Венедиктову (внесен в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента) за слова о связях предпринимателя с ЧВК «Вагнер».

По мнению Пригожина, решение было связано с позицией российского общества, где в последнее время наблюдается определенный скептицизм по отношению к антироссийским идеям.

«Я думаю, что отказ связан с невероятной консолидацией общества, которая отторгает либеральную антироссийскую угрозу. Хотя Венедиктова, конечно, жалко. Все разбежались, а он один за них отдувается», — цитирует бизнесмена пресс-служба компании «Конкорд».

Ранее стало известно, что Пресненский суд Москвы отказался пересматривать иск предпринимателя к Венедиктову. Отмечается, что журналист в 2020 году называл Пригожина «хозяином ЧВК "Вагнер"». На тот момент данная информация была признана недостоверной, однако никаких денежных выплат за это назначено не было.