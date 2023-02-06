Количество жертв землетрясения в Турции возросло до 1 121

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6 февраля 2023, 17:08 Источник: AFAD

последствия землетрясения в Турции, Muhammad Ata/Keystone Press Agency

Количество погибших в результате землетрясения в Турции достигло 1 121. Об этом сообщил генеральный директор отдела по землетрясениям и снижению рисков управления по чрезвычайным ситуациям Орхан Татар.

Ранее сегодня руководитель управления по чрезвычайным ситуациям Юнус Сезер сообщал о 1 014 жертвах подземных толчков в провинции Кахраманмараш на юге страны.

Орхан Татар отметил, что к настоящему моменту известно, что 7 634 человека получили ранения. Число разрушенных в Турции зданий достигло 2 834.