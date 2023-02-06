Специалист Пётр Шебалин: Землетрясения в Турции и Сирии вызваны тектоническими процессами

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6 февраля 2023, 16:56 Источник: RT

В беседе с RT директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики, доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН Пётр Шебалин высказал мнение о причинах землетрясения в Сирии и Турции.



Собеседник RT заявил, что землетрясения вызваны тектоническими движениями плит, Анатолийская плита движется на запад, «обычно сильнейшие землетрясения происходят на северной границе этой плиты, Северо-Анатолийский разлом, но есть и Восточно- Анатолийский разлом, который ограничивает эту плиту с юго-востока».

По его мнению, стоит ожидать афтершоковой активности, «потому что было уже много афтершоков магнитудой 6 и выше. Это значит, что в течение недели-двух, а может быть, и месяца, землетрясения магнитудой 6 ещё возможны. Они также могут приводить к разрушениям и жертвам».





