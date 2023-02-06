Против бывшей участницы Pussy Riot Людмилы Штейн возбуждено уголовное дело

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6 февраля 2023, 16:47 Источник: РИА Новости

фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look

В отношении бывшего муниципального депутата Басманного района Москвы Людмилы Штейн, известной так же, как участница группировки Pussy Riot, возбуждён уголовное дело. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 6 февраля, со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Действия обвиняемой квалифицируются по статье 207.3 Уголовного кодекса РФ (распространение фейков о российской армии). В качестве меры государственного принуждения предусмотрены штраф, принудительные работы либо лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

27 марта Штейн написала комментарии в Twitter к одному из постов, содержание которых приравнивается к недостоверной информации о действиях ВС РФ.