Зоологи рассказали, как отличить гнев кошки от игривого настроения

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6 февраля 2023, 15:34 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: Unsplash.com

Эксперты из Университета ветеринарного медицины и фармацевтики в Кошице и их коллеги из Линкольнского университета провели исследование поведения кошек. Некоторые владельцы этих животных часто не могут понять, как отличить их реальную агрессию от игривого настроения.

Из публикаций в Scientific Reports следует, что кошки обычно играют молча. В то же время издаваемые ими звуки могут быть признаками агрессии. О настоящих драках говорят длительные периоды, во время которых кошки замирают в угрожающих позах. Также о драке может говорить погоня кошек друг за другом. Однако если оба животных бегают поочередно друг за другом, то это может являться элементом игры.

А ещё, на редкие и единичные драки кошек с применением некоторой агрессии можно не обращать чрезмерного внимания, если в остальное время звери трутся друг о друга и выказывают дружелюбие.

"Коты и кошки сопровождали людей, этих рабов своих страстей и властелинов (как они сами считают) над всеми земными творениями, с самых давних времен", - пишет Сергей Нечаев в книге "Всемирная история глазами кошек". Автор рассказал, как кошкам удается жить по своим собственным законам, которые, возможно, куда мудрее человеческих.