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6 февраля 2023, 16:42 Источник: АГН «Москва»

Российские ученые разработали белково-витаминную смесь «Донбасс» для военнослужащих и гражданского населения. Об этом сообщает информационное агентство «Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на заявление директора ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи Дмитрия Никитюка.



По словам российского учёного-медика, эта смесь нужна для оптимизации питания «в условиях стресса, повышенных физических, эмоциональных нагрузок», она содержит большое количество белков, витаминов, минералов, устраняет дефицит белка в организме и поливитаминную недостаточность, повышает энергетический потенциал организма и ускоряет процесс заживления при повреждениях.

Дмитрий Никитюк заявил, что у многих «имеются дефициты витаминов, макро- и микроэлементов. В значительной степени это касается и тех, кто находится в особых специфических и очень сложных условиях, в том числе и в рамках СВО. Это касается и тех, кто выполняет свой военный долг, и того населения, которое находится на этих территориях - их питание далеко от оптимального. Поэтому мы предложили свои рационы, специализированные пищевые продукты и так называемую белково-композитную смесь, мы ее назвали «Донбасс». Эта смесь содержит большое количество белков, целый спектр витаминов, минералов и определенное количество биологически активных веществ».

Директор ФИЦ питания отметил, что первые партии смеси «Донбасс» уже переданы Федеральному медико-биологическому агентству, Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова и силовым структурам.



