Минкультуры Китая намерено возобновить турпоток в Россию

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6 февраля 2023, 14:05 Источник: Агентство Бизнес Новостей

Ilya Galakhov / globallookpress.com

Министерство культуры и туризма Китайской Народной Республики с 8 февраля намерено возобновить туристические потоки в Россию. Об этом со ссылкой на PRIMPRESS сообщает Агентство Бизнес Новостей.

Согласно полученной информации, больше всего китайских граждан интересуют туры в Санкт-Петербург, Владивосток и Москву. При этом отмечается, что для российских предпринимателей подобные туры могут послужить спасением их бизнеса.

Также сообщается, что уже к марту поток китайских туристов дойдет до максимальных значений.