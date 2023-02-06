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Минкультуры Китая намерено возобновить турпоток в Россию

, 14:05 Источник: Агентство Бизнес Новостей

Минкультуры Китая намерено возобновить турпоток в Россию
Ilya Galakhov / globallookpress.com

Министерство культуры и туризма Китайской Народной Республики с 8 февраля намерено возобновить туристические потоки в Россию. Об этом со ссылкой на PRIMPRESS сообщает Агентство Бизнес Новостей. 

Согласно полученной информации, больше всего китайских граждан интересуют туры в Санкт-Петербург, Владивосток и Москву. При этом отмечается, что для российских предпринимателей подобные туры могут послужить спасением их бизнеса.

Также сообщается, что уже к марту поток китайских туристов дойдет до максимальных значений. 

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