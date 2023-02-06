Бороться с гололедом некому: куда подевались дворники

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6 февраля 2023, 14:03 Источник: КП

Фото: Global Look Press

В России, и прежде всего в регионах, некому работать дворниками. Зарплата маленькая, а труд тяжелый. Мигрантам стало труднее переводить деньги домой, поэтому они тоже к нам не особо стремятся. Либо выбирают другую работу, попроще. Когда уже там роботов создадут? А то мусор убирать и колоть лед некому.

По словам зампредседателя комитета Госдумы по ЖКХ и строительству Светланы Разворотневой, эта проблема была всегда. Но сильно усугубилась с наступлением пандемии. Именно тогда многие люди из ближнего зарубежья просто-напросто уехали, но возвращаться не стали.

В Москве нехватка дворников еще не так заметна - удалось многие процессы автоматизировать. А уж что творится во дворах маленьких городов...

«Зарплаты в ЖКХ – ниже, чем в других отраслях, - отмечает госпожа Разворотнева, - это главная проблема, и она касается всех регионов, с поправкой на местный уровень доходов в целом». Как отмечает эксперт, в Москве дворник может получать до 50 тысяч рублей, но развозя пиццу можно заработать те же деньги, причём без таких серьёзных усилий. Профессия дворника – не из лёгких, особенно зимой, и об этом не стоит забывать. «И какой местный, не приезжий, до такой работы опустится? – задаётся вопросом Светлана Разворотнева, - это возможно лишь в регионах с низким уровнем жизни. Там в дворники идут «свои», потому что альтернатив мало».

Специалисты по найму добавляют, что в нынешние дни не только вакансии дворников сложно закрыть. Страна находится на пике демографического кризиса. Рабочие руки стареют, а экономически активных и продуктивных трудящихся становится меньше с каждым годом. И по вполне видимым причинам, на работы с наименее привлекательными условиями очередь в такой ситуации не выстраивается. Причём, это касается не только местных, но и мигрантов. Мигранты перетекают на освободившиеся места в сферы с более адекватными условиями.

Что с этим делать? Первое, что приходит на ум, - это добавить дворникам зарплату. Но денег у ЖКХ нет. А лед колоть надо. Нанимать внештатных дворников? Звучит как анекдот. Организовать служебное жилье? Может быть. А вообще, пора уже выводить отряд роботов с лопатами. В общем, нашим чиновникам есть о чем подумать.