Первый замминистра труда и соцполитики ЛНР Макаренко сообщила, что 86% детей-сирот нашли семью

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6 февраля 2023, 14:00

Макаренко уведомила о постепенном решении проблемы детей, оставшихся без семьи в ЛНР. На данный момент 86% из них были устроены в новые семьи.

В республике находится около 3 тысяч детей без семьи, поэтому проблема всё ещё актуальна, но она не прогрессирует, заявила первый заместитель министра труда и социальной политики ЛНР Елена Макаренко. Политик отметила хороший показатель устройства детей-сирот в новые семьи – 86%

Ранее в ЛДПР предложили установить статус «дети спецоперации» для проживающих в новых регионах и ввести льготы.