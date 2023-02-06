Закрыто уголовное дело бывшего вице-президента группы компаний

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество

6 февраля 2023, 13:22 Елена Соколова

Фото: canva.com

Бывшего топ-менеджера обвиняли в махинациях на сумму около ста сорока миллионов рублей.

Дело о мошенничестве бывшего вице-президента компании «ПИК» Александра Лефеля прекратили по примирению сторон.

Мужчину обвиняли в мошенничестве на сумму более 140 миллионов рублей, но, в ходе нескольких экспертиз, сумму ущерба снизили. Кроме того, обвиняемые выразили готовность заплатить компании за принесённый ущерб.

Обвиняемым по делу проходил не только Лефель, но и его коллега Николай Васильев. Следствие полагало, что они украли деньги при строительстве жилого комплекса в Северной столице. Стройка длилась с 2017 по 2018 годы.

В ходе расследования им смягчили статью с «мошенничества» до «злоупотребления полномочиями».

С октября по декабрь 2021-го Лефель находился в СИЗО, с декабря и до закрытия дела топ-менеджер был под домашним арестом.