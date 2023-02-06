Скоропостижно скончался певец Николай Коновалов

В возрасте 46 лет ушел из жизни Заслуженный артист РТ, солист Казанской городской филармонии.
Коновалов Николай Анатольевич родился 27 ноября 1976 года.
С 1 октября 1999 года начал свою работу в Национальном культурном центре «Казань» в должности солиста-инструменталиста ансамбля «Идель егетлэре».
В апреле 2001 года был переведен артистом-вокалистом (солистом) в Казанскую городскую филармонию «Национальный культурный центр «Казань».
23 марта 2019 года продолжил работу в должности артиста-вокалиста (солиста) «Казанская городская филармония».
В 2009 году за успехи в творчестве Николаю Анатольевиу было присвоено звание «Заслуженный артист Республики Татарстан».
Прощание с Николаем Коноваловым состоялось 6 февраля в культурном центре «Чулпан».