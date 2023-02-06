На 62-м году жизни скончался казанский режиссер Рифат Юсупов

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6 февраля 2023, 12:19

Фото: dumrt.ru

Режиссер дирекции общественно-политических программ ТНВ скончался после тяжелой и продолжительной болезни.

Рифат Юсупов родился 12 апреля 1961 года в Казани. Окончил Казанское театральное училище.

Учился на одном курсе с главным режиссером Татарского академического театра им. Камала Фаридом Бикчантаевым.

С 1988 года работал на ГТРК Татарстан. В последние годы трудился на телеканале ТНВ.

Был создателем и режиссером программы «Насыйхат».

Прощание с Рифатом Юсуповым состоялось 6 февраля в мечети «Казан Нуры».