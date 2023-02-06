На 62-м году жизни скончался казанский режиссер Рифат Юсупов

Режиссер дирекции общественно-политических программ ТНВ скончался после тяжелой и продолжительной болезни.
Рифат Юсупов родился 12 апреля 1961 года в Казани. Окончил Казанское театральное училище.
Учился на одном курсе с главным режиссером Татарского академического театра им. Камала Фаридом Бикчантаевым.
С 1988 года работал на ГТРК Татарстан. В последние годы трудился на телеканале ТНВ.
Был создателем и режиссером программы «Насыйхат».
Прощание с Рифатом Юсуповым состоялось 6 февраля в мечети «Казан Нуры».