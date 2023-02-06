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Аргументы Недели → Общество 13+

Депутат Госдумы Драпеко высказалась о законе о публикации деклараций депутатов без личных данных

, 12:20 ,

Депутат Госдумы Драпеко высказалась о законе о публикации деклараций депутатов без личных данных

Елена Драпеко считает, что данный закон не станет катализатором коррупции. Депутат также отметила, что народных избранников ежегодно проверяют компетентные органы. Об этом Драпеко сказала изданию «Аргументы недели».

«Закон о персональных данных распространяется на всех, в том числе и на депутатов. В законе «О статусе депутата» не говорится о том, что в отношении него закон не работает. Что касается контроля за доходами, то у нас есть специальная контрольная комиссия Госдуме, которая каждый год проводит проверку вместе с налоговой службой и другими компетентными органами отчеты. Каждый депутат весной сдает полный отчет о доходах и расходах, имуществе. Я думаю, что коррупции этот законопроект не увеличит, так как депутатов проверяют на нескольких этажах, все компетентные органы смотрят в десять глаз. Гражданам совершенно не надо знать, что Иванова Ивана Ивановича есть имущество по такому-то адресу. Не только граждане, но и криминалитет об этом узнает». 

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, предполагающий публикацию деклараций сенаторов и депутатов без личных данных. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

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