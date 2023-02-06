Депутат Госдумы Драпеко высказалась о законе о публикации деклараций депутатов без личных данных

Аргументы Недели → Общество 13+

6 февраля 2023, 12:20 Антон Николаев,

Елена Драпеко считает, что данный закон не станет катализатором коррупции. Депутат также отметила, что народных избранников ежегодно проверяют компетентные органы. Об этом Драпеко сказала изданию «Аргументы недели».

«Закон о персональных данных распространяется на всех, в том числе и на депутатов. В законе «О статусе депутата» не говорится о том, что в отношении него закон не работает. Что касается контроля за доходами, то у нас есть специальная контрольная комиссия Госдуме, которая каждый год проводит проверку вместе с налоговой службой и другими компетентными органами отчеты. Каждый депутат весной сдает полный отчет о доходах и расходах, имуществе. Я думаю, что коррупции этот законопроект не увеличит, так как депутатов проверяют на нескольких этажах, все компетентные органы смотрят в десять глаз. Гражданам совершенно не надо знать, что Иванова Ивана Ивановича есть имущество по такому-то адресу. Не только граждане, но и криминалитет об этом узнает».

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, предполагающий публикацию деклараций сенаторов и депутатов без личных данных. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.