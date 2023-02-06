Эксперт Черноусов: «Закон о сборе ДНК поможет в раскрытии уголовных дел»

Аргументы Недели → Общество 13+

6 февраля 2023, 12:02 Антон Николаев,

Полковник милиции в отставке ГУУР МВД СССР Евгений Черноусов считает, что закон о сборе ДНК у подозреваемых, заключенных, поможет в раскрытии преступлении. Между тем, эксперт выступил против забора материала у лиц, которые подверглись административному аресту. Такое мнение Черноусов высказал изданию «Аргументы недели».

«Что касается подвергнутых административному аресту, то любой из нас может попасть в такую ситуацию, когда ты нецензурно выразился, конфликтовал… Я считаю, что брать ДНК в таких случаях недопустимо, так как административное правонарушение - это не тот случай, чтобы брать ДНК. Но если мы говорим о совершении уголовного преступления, то я согласен, что это закон поможет. Я ссылаюсь на практику. Когда совершается уголовное преступление, когда неясно, кто его совершил или при каких обстоятельствах оно было совершено, то выдвигаются версии, и круг подозреваемых сужается. Впервую очередь проверяются отпечатки, следы, вещественные доказательства».

Напомним, что в России расширен перечень тех, кто подлежит обязательному сбору ДНК. Теперь пробы ДНК будут брать у всех подозреваемых и осужденных, также у лиц, подвергнутых административному аресту. Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий закон.