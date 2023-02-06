На 81-м году жизни скончался режиссер Геннадий Базаров

Заслуженный деятель искусств Киргизской ССР и народный артист Кыргызской Республики, один из основателей авторского киргизского кино.
Геннадий Базаров родился 14 мая 1942 года в Ат-Баши в Тянь-Шанской области.
В 1959—1961 работал ассистентом оператора и помощником режиссёра на студии «Киргизфильм».
Закончил режиссёрский факультет Всесоюзного Государственного института кинематографии (ВГИК) в Москве.
Впоследствии работал директором киностудии "Кыргызфильм", а также являлся президентом Национальной киноакадемии республики.
Известен большим количеством кинокартин, в том числе экранизацией "Материнского поля" Чингиза Айтматова.
Базаров лауреат различных наград — как государственных (орден "Манас" II и III степеней), так и в сфере кинематографа.
Геннадий Садырович имеет непосредственное отношение к "кыргызскому чуду" — такое название получил советский кинофеномен 60-70-х годов прошлого века.
Скончался 5 февраля 2023 года. Похороны пройдут 7 февраля.