На 81-м году жизни скончался режиссер Геннадий Базаров

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6 февраля 2023, 11:20

Геннадий Базаров: скрин youtube

Заслуженный деятель искусств Киргизской ССР и народный артист Кыргызской Республики, один из основателей авторского киргизского кино.

Геннадий Базаров родился 14 мая 1942 года в Ат-Баши в Тянь-Шанской области.

В 1959—1961 работал ассистентом оператора и помощником режиссёра на студии «Киргизфильм».

Закончил режиссёрский факультет Всесоюзного Государственного института кинематографии (ВГИК) в Москве.

Впоследствии работал директором киностудии "Кыргызфильм", а также являлся президентом Национальной киноакадемии республики.

Известен большим количеством кинокартин, в том числе экранизацией "Материнского поля" Чингиза Айтматова.

Базаров лауреат различных наград — как государственных (орден "Манас" II и III степеней), так и в сфере кинематографа.

Геннадий Садырович имеет непосредственное отношение к "кыргызскому чуду" — такое название получил советский кинофеномен 60-70-х годов прошлого века.

Скончался 5 февраля 2023 года. Похороны пройдут 7 февраля.