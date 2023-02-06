Российские солдаты получат значительную поддержку из тыла, потому что появляется все больше россиян, желающих оказать помощь. Об этом рассказал военный медик Юрий Евич во время беседы с американским политологом Дмитрием Саймсом для журнала The American Conservative. Материал из статьи приводит издание «Народные Новости».
Согласно словам медика, в настоящее время в России необходим мощный идеологический сдвиг от материальных ценностей. Он отметил, что в российском обществе наблюдается стремительный рост гражданской ответственности, который станет причиной неминуемой капитуляции Киева.
Евич добавил, что именно российский тыл сыграет существенную роль в победе на фронте.