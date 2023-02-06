Губернатор Калужской области Шапша сообщил о взрыве беспилотника в регионе

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6 февраля 2023, 09:44

Владислав Шапша, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

В своём Telegram-канале губернатор Калужской области Владислав Шапша опубликовал информацию о взрыве беспилотника над лесом близ Калуги.

Из сообщения губернатора следует, что в пять утра над лесом около города взорвался беспилотник, ущерба гражданским или социальным объектам нанесено не было, пострадавших также нет. Сейчас на месте случившегося работают представители силовых структур.

На территории Калужской области уже происходили подобные случаи. В октябре на регион упали два беспилотника, пострадавших не было.

Ранее сообщалось о ликвидации семи украинских беспилотников.