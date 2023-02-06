WSJ: число россиян попавших в США через Мексику выросло в 2,5 раза

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6 февраля 2023, 08:48

Bulkin Sergey / globallookpress.com

Газета The Wall Street Journal опубликовала данные, по которым поток мигрантов-россиян в США через Мексику увеличился в 2,5 раза по сравнению с 2021 годом. Так за период с октября по декабрь 2022 года в США попали 12,5 тысяч россиян.

Несмотря на факторы, ограничивающие въезд, россияне пользуются всеми способами пересечения границы Соединенных Штатов. Иммиграционный юрист из Сан-Диего Татьяна Эдвардс-Бехар отметила «подкованность» россиян в поиске методов как обойти систему.

Дело в том, что правительство США позволило заранее записаться на прибытие к границе страны для её пересечения и благодаря этому мигранты из России обходят ограничения на въезд.

Ранее сообщалось, что на границе Финляндии образовались очереди из желающих попасть в страну россиян.