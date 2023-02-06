Врач-терапевт Бочарова: чтобы не подхватить респираторную инфекцию необходимо правильно одеваться

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6 февраля 2023, 07:50 Источник: Вечерняя Москва

Sergey Petrov / globallookpress.com

В сезоны непогоды важно внимательно подходить к выбору одежды, учитывая особенности организма. Об этом во время беседы с изданием «Вечерняя Москва» рассказала врач-терапевт федеральной сети многопрофильных медицинских центров «Клиника Фомина» Мария Бочарова.

Согласно словам эксперта, для предотвращения заболевания простудой надо правильно одеваться, но подходить к этому индивидуально, потому что особенности терморегуляции у людей могут отличаться.

По мнению Бочаровой, не стоит нижним слоем носить вещи из чистого хлопка, поверх же лучше рассмотреть куртку с защитой от ветра.