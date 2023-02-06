Гастроэнтеролог Дианова: добавлять активированный уголь в сыр абсолютно бессмысленно

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6 февраля 2023, 05:23 Источник: Вечерняя Москва

Виктор Лисицын / globallookpress.com

Сыр с активированным углем создали в России для очищения желудочно-кишечного тракта. Однако, во время беседы с изданием «Вечерняя Москва» врач-гастроэнтеролог и диетолог Нурии Дианова рассказала о том, что не видит смысла в данном продукте.

Согласно ее словам, активированный уголь нужно принимать, как и все сорбенты, отдельно от пищи и различным лекарств. Эксперт отметила, что его задачей является выведение токсинов из организма, но при добавлении активированного угля в продукт питания неизвестно, какое воздействие у него будет с макронутриентами.

Дианова также добавила, что сыр является высококалорийным продуктом, что делает его пользу для человека относительной.