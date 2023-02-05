Гибель тургруппы Дятлова: тайна, не раскрытая по сей день

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5 февраля 2023, 20:23 Дарья Фелипчук

Группа туристов из девяти человек под руководством Игоря Дятлова, совершавшая лыжный поход по Северному Уралу, погибла в полном составе при неизвестных обстоятельствах в ночь на 2 февраля 1959 года. Дискуссии о возможных причинах смерти участников похода ведутся до сих пор, порождая массу разных теорий. Неоднозначность произошедших событий и, в частности, вопрос о том, что послужило поводом для прекращения уголовного дела, продолжают вызывать интерес людей, о чем свидетельствуют неоднократные возвращения к архивным материалам.

План похода

Поход был организован членами туристического клуба при Уральском политехническом институте (УПИ), участие в походе принимали: шестеро студентов (Игорь Дятлов, Юрий Дорошенко, Александр Колеватов, Люда Дубинина, Зина Колмогорова, Юрий Юдин), трое выпускников (Рустем Слободин, Николай Тибо-Бриньоль и Георгий (Юрий) Кривонищенко) и самый старший член группы – инструктор Коуровской турбазы Семён Золотарёв. Он представился именем Александр и планировал идти по маршруту с другой тургруппой спортклуба УПИ, но в день отправления присоединился к Дятлову под предлогом меньшей продолжительности похода.

Группа выехала из Свердловска, спустя пять дней по болезни с маршрута сошёл Юрий Юдин, благодаря чему единственный из всех остался в живых. По плану туристы должны были совершить восхождения на две вершины Северного Урала, 12 февраля с конечной точки (посёлка Вижай) послать телеграмму в спортклуб УПИ, а 15 февраля — вернуться в Свердловск. Телеграммы не поступило, ни один участник похода не вернулся. Начались поисковые работы.

Поисковые работы

26 февраля группой студентов были обнаружены следы, которые привели к палатке туристов. Впоследствии было установлено, что она была разрезана в средней части ножом изнутри. Создавалось впечатление, что по какой-то причине люди покидали палатку в спешке: все вещи, документы, провиант и даже предметы одежды остались внутри.

На следующий день в полутора километрах от палатки были найдены тела Дорошенко и Кривонищенко. Место обнаружения находилось под крупным кедром около остатков небольшого костра. Оба тела были раздеты до нижнего белья, одежда с них была аккуратно срезана ножом. У Дорошенко были обожжены голени, Кривонищенко лежал рядом навзничь. На кедре были обломаны ветки на высоте до 4 метров.

В 300 метрах от кедра по направлению к палатке было найдено тело Игоря Дятлова, чуть поодаль — труп Колмогоровой. Оба были тепло одеты, обуви на ногах не было. Через несколько дней с помощью железных зондов был обнаружен труп Рустема Слободина.

Дальнейшие поиски долго не давали никаких результатов. Только в мае местные жители манси, участвовавшие в поисках, обратили внимание на ручей, из которого выплывали еловые веточки, и предложили раскопать в этом месте ложбину. Был обнаружен еловый настил и тела остальных туристов в двух метрах от него.

Информация судебно-медицинского исследования

Найденные тела были переправлены на патологоанатомическое исследование, которое показало, что практически у всех участников похода имелись тяжёлые травмы: от повреждений грудной клетки с изломом рёбер и обильного внутреннего кровотечения до сильнейших черепно-мозговых травм, повлекших за собой раскол черепа. Странный характер травм был у Дорошенко (ожоги голеней II–III степени, давленая травма грудной клетки, выделение пены изо рта) и Колмогоровой (скальпированная рана пальца).

Неожиданно следствие отправило запрос на проверку одежды участников похода на наличие радиоактивных элементов. Подобные процедуры проводились крайне редко, в связи с чем факт назначения экспертизы вызвал у исследователей много вопросов. Анализ дал положительные результаты. Документы с упоминанием экспертизы были перечеркнуты, все материалы по радиоактивным нуклидам были изъяты. Через три дня после экспертизы, 28 мая, было утверждено положение о прекращении уголовного дела.

Версии о гибели участников

Согласно данному документу, группа подверглась влиянию климатического явления, «стихийной силе, преодолеть которую туристы были не в состоянии». Это официальное объяснение событий неоднократно подвергалось критике. Версия со сходом лавины или снежной доски была опровергнута: профессиональная подготовленность туристов не могла позволить им даже под влиянием испуга двинуться вниз, а не вбок по склону от палатки. Хрупкие вещи, находившиеся внутри, не были повреждены, а лыжные палки, воткнутые в снег, остались в неизменном положении, чего не могло бы произойти в таком случае.

Ещё одна версия основывалось на том, что произошедшее носит криминалистический характер, и в гибели группы Дятлова виноваты коренные народы Северного Урала — манси. Она была опровергнута в связи с тем, что никаких показаний против них не нашлось: охотничьего сезона в это время не было, и ближайшее поселение манси находилось на удалении 1000 километров, к тому же манси охотно шли на контакт с русскими и оказывали помощь следствию.

Некоторые объяснения пытались связать случай гибели тургруппы с испытанием секретного оружия, аргументами в пользу этой версии служили положительные результаты экспертизы на радиохимические заражения и явление в виде светящегося шара в небе. Однако экспедиции всегда согласовывались с различными инстанциями, а данная экспедиция была приурочена к XXI съезду КПСС.

Предполагали, что могла произойти ссора между участниками группы. Версии говорят о том, что исходом конфликта была драка, об этом свидетельствуют многочисленные травмы на телах участников. Но и данные объяснения не могут быть правдивыми, поскольку приглашённые психологи утвердили, что коллектив тургруппы был дружен. Это подтвердили и люди, знавшие участников похода лично, и записи из личных дневников.

Сама непредвзятая версия гласит о том, что была запланирована «контролируемая поставка». Золотарёв был бывшим военным, в своей биографии имел пробелы в 2–3 года, по слухам числился агентом КГБ. Кривонищенко мог быть «завербованным» человеком, поскольку был прорабом в строительном тресте при секретном комбинате в Челябинске-40 (который представлял большой интерес иностранным спецслужбам). Теоретически это была операция по предоставлению дезинформации: одежда Кривонищенко с радиоактивными частицами, имеющими неправильную маркировку, должна была быть передана иностранным агентам. В процессе встречи остальные члены группы могли начать слежку, вырезав отверстия для глаз в полотне палатки. Агенты же, заметив это, приняли решение о «ликвидации» участников, в связи с чем люди в спешке покинули палатку практически без тёплой одежды и спустились вниз по склону. После того, как некоторые члены группы развели костёр, они были замечены агентами, которые в свою очередь решили с ними расправиться. Об этом свидетельствуют: обнаруженный во время первичного осмотра след ботинка, который не был идентифицирован, множество мелких порезов в палатке, сделанных на уровне глаз, характер травм членов группы, в отдельности у Дорошенко и Кривонищенко. У первого по результатам медицинского исследования был перелом рёбер, спровоцировавший выделение пены изо рта; это могло произойти под воздействием большого веса на грудную клетку. Ожоги Дорошенко объясняют тем, что агенты бросили ему на ногу головню из костра, желая удостовериться в том, что участник действительно мёртв. Во рту у Кривонищенко находилась часть эпидермиса с указательного пальца. Пытаясь спастись, он мог забраться на кедр (подтверждением могут служить обломанные ветки), и для того, чтобы удержаться, обхватил дерево и кусал себя за палец. Также ни при одном обследовании местности не был обнаружен фотоаппарат Золотарёва. После экспертизы на радиоактивные элементы уголовное дело прекратили, так как в ином случае можно было бы предположить, что советская разведка работает под прикрытием граждан и подвергает их опасности.

Материалы привели к тому, что возникло множество вариантов трактовки событий. По различным подсчетам существует от 75 версий, в том числе и те, которые не признаются научным сообществом. О трагических событиях на Северном Урале было проведено множество исследований, было издано большое количество статей и книг, был снят сериал и не одна документальная передача. Однако гибель тургруппы Дятлова остаётся нераскрытой тайной, над объяснением которой люди бьются по сей день.