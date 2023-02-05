В Шушарах произошло массовое ДТП

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество

5 февраля 2023, 18:33

Фото: Canva

Четыре автомобиля врезались в один автобус.

Сегодня, 5 февраля, в Пушкинском районе Санкт-Петербурга произошло странное массовое дорожно-транспортное происшествие.

На пересечении Автозаводской улицы и улицы Ленина в Шушарах четыре автомобиля, а именно BMW, Chevrolet и два Ford’а, одновременно врезались в левый борт бирюзового автобуса. Иные подробности произошедшего, а также информация о пострадавших неизвестны.

Отметим, что это уже не первое ДТП в Санкт-Петербурге, где одним из пострадавших оказывается общественный транспорт, а именно автобусы бирюзового цвета. Ранее их закупило правительство города в рамках транспортной реформы.