Пако Рабанн: биография модельера, создававшего платья из металла и пленки и верившего в предсказания колдунов

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5 февраля 2023, 18:23 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: Global Look Press

Скончался Пако Рабанн, известный французский модельер. В моде ХХ века он был одним из главных новаторов и, можно сказать, провокатором, бунтарём.

Родился Рабанн в Испании, но был вынужден уехать оттуда вместе с семьёй, ввиду гражданской войны и воцарения фашистской партии Франко. Мать Пако работала на известного дизайнера Кристобаля Баленсиагу. В 1937-м дизайнер открыл магазин в Париже, и именно в этот город мать Рабанна перевезла своих детей.

Когда мальчик подрос, он начал всерьёз изучать архитектуру в парижской школе Изящных искусств. Мода поначалу была лишь способом заработка. Будущий бунтарь рисовал эскизы обуви, платьев и украшений. При этом, он собирался посвятить свою жизнь строительству, и 10 лет занимался сооружениями железобетона. Путь Рабанна к мировому успеху начался с 1966 года. Тогда он внезапно предъявил парижской публике первую коллекцию, которая называлась «12 платьев, которые нельзя носить, выполненных из современных материалов». Он спокойно использовал металл и пластиковую плёнку. Мадам Коко Шанель за это называла его «металлургом». В целом, шокированы были многие маэстро моды.

Рабанн настаивал на том, что высокая мода находится в «бесплодном застое», в то время как весь остальной мир в 60-е стремительно несётся вперёд. Он считал, что надо этому миру во всём соответствовать. Первые духи, выпущенные в 1969-м, Пако назвал Calandre, что означает «решётка автомобильного радиатора». Всё это было новым, креативным и весьма интересным для деятелей искусств. Вскоре платья у Рабанна стали заказывать такие звёзды, как Одри Хепберн или Джейн Фонда. Оказалось, что их вполне можно носить на красных дорожках. А ещё, Пако сумел сделать костюмы для Фонды, которая красовалась в них в ультрасовременном на тот момент боевике «Барбарелла».

Для певицы Франсуазы Арди Пако изготовил металлическое платье, почти что доспех, весившее все 16 кг. «Мои платья – как оружие, - гордо заявлял журналистам новый законодатель моды, - когда вы их застёгиваете, вам кажется, что вы услышали звук выстрела из револьвера». В последующие годы Рабанн использовал всё более интересные материалы – алюминий, оптоволокно, лазерные диски, бетон и даже… бумагу. Он настаивал на том, что является одним из самых «классических» модельеров планеты. А ещё, под маркой Paco Rabanne вышло множество различных ароматов (Metal, XS, Paco Rabanne Pour Home и т.д.). Мастер блестяще преуспел в парфюмерном деле.

В жизни Пако Рабанн был человеком весьма необычным, загадочным. Он не скрывал, что верит в магию и эзотерику и даже предсказывал будущее. Новатор моды охотно верил в предсказания древних колдунов и астрологов, а также в бесчисленное множество жизней у каждого человека. Он не раз говорил, что за все свои воплощения знал многих людей из исторических эпох. Самым известным пророчеством Рабанна стало сообщение о том, что в августе 1999 года на Париж упадёт русская станция «Мир». «Мир» так и не упал. Но, тем не менее, Пако продолжил заниматься прорицательством и никогда не открещивался от своих верований.