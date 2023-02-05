Правительство Петербурга пообещало благоустроить сквер у проспекта Энгельса в 2023 году

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество

5 февраля 2023, 18:21

Фото: пресс-служба правительства Санкт-Петербурга

Сквер на пересечении проспектов Пархоменко и Энгельса станет небольшим парком с детскими площадками и местами для прогулок.

В текущем году власти Санкт-Петербурга планируют благоустроить сквер на пересечении проспектов Пархоменко и Энгельса. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства города.

В сообщении говорится, что любимое горожанами пространство для прогулок станет уютнее благодаря региональному проекту «Формирование комфортной городской среды».

В 2023 году специалисты намерены провести следующие работы: проложить пешеходные дорожки из набивного покрытия, обустроить зоны отдыха и реконструировать пандусы и лестницы.

Пристальное внимание хотят уделить организации пространства для детей. В сквере появится безопасная площадка для игр. На землю постелят резиновое покрытие, а также поставят новое игровое оборудование, в том числе для ребят с особыми потребностями.