Как школы в США воюют с политическими убеждениями

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5 февраля 2023, 18:16 Анатолий Гольдман,

Противостояние сторонников Байдена и Трампа продолжается на всех уровнях общественных отношений, будь то офисы, больницы или, как оказалось, даже школы. Недавний инцидент произошел в средней школе “Ривер-Ридж” 31 августа, когда учитель “ошибочно сказал двум ученикам, что их футболки с предвыборными лозунгами не допускаются в класс”.

Об этом случае сообщила пресс-секретарь школьного округа. Одна из учительниц попросила двух старшеклассниц, одетых в футболки с надписью “Сделаем Америку снова великой”, покинуть ее класс. "Ее действия были неправильными, поскольку футболки с надписью “Сделаем Америку снова великой", которые носят ученики, не являются нарушением дресс-кода нашего школьного округа", - говорится в заявлении пресс-секретаря. “Учительница дополнительно — и неуместно — поделилась своим личным мнением о лозунге кампании во время урока”.

Директор “немедленно встретился с этими учениками и их семьями и извинился перед ними” сразу после инцидента. Она добавила, что окружной суперинтендант Брайан В. Хайтауэр “глубоко сожалеет, что этот инцидент произошел в одной из наших школ; это не отражает его ожиданий, что наши сотрудники будут относиться ко всем ученикам одинаково и уважительно”.

Сразу после этого местный новостной сайт “Patch” сообщил, что Хайтауэр отправил работникам школы сообщение о том, что им запрещено делиться своими личными политическими взглядами с учащимися, когда они выполняют свои должностные обязанности. “Суперинтендант также поручает всем директорам встретиться со своими учителями и персоналом, чтобы пересмотреть дресс-код и напомнить им, что их политическими взглядами не следует делиться с учащимися”, - сказала директор школы.

На первый взгляд совершенно обычная ситуация резко стала обсуждаемой по всей стране. “Это просто шокирует — вы не можете так поступать с детьми”, - заявил представитель штата Эрл Эрхарт в интервью "Atlanta Journal-Constitution". “Это так неправильно на стольких уровнях. Этому человеку больше никогда не нужно находиться рядом с классной комнатой”- добавил он. Для многих “республиканцев” в контексте нынешних Соединенных Штатов это стало покушением на свободу слова, что они, разумеется, стерпеть не могли.

Была еще одна история. Во время президентской кампании Грант Берардо, ученик средней школы, в день фотографии надел футболку с надписью “ТРАМП снова сделает Америку великой!”. Однако, когда ему принесли ежегодник, он заметил, что его фотография была отредактирована, а слоган кампании отсутствовал, на фото осталась простая черная рубашка. Возмущенные родители Берардо обвинили государственные школы Уолл-Тауншипа в цензуре. По крайней мере, у двух других студентов там, включая Уайатта Добровича-Фаго и его сестру Монтану, был подобный опыт:

В заявлении суперинтенданта школьного округа Уолл-Тауншип говорится, что они были “в равной степени возмущены” и не потворствовали “тревожным” правкам в ежегодной фотосессии. Позже ответственный за “фото-цензуру” был отстранен от работы, а сам инцидент даже привлек внимание самого президента.

“Спасибо вам, Уайатт и Монтана — двум молодым американцам, которые не боятся отстаивать то, во что они верят. Наше движение за #MAGA работает благодаря таким замечательным людям, как вы!” - Трамп написал об этом в Facebook. В сообщении также отмечалось, что студенты получили больше атрибутики “Сделаем Америку снова великой”.