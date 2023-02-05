В Зеленогорске ко Дню Победы установят бюсты четверых Героев Советского Союза

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество

5 февраля 2023, 17:24

Фото: Telegram-канал депутата Александра Ходоска

Разработкой бюстов героев СССР займется заслуженный художник России Иван Уралов.

К предстоящему Дню Победы на воинском мемориале в городе Зеленогорск, который относится к Санкт-Петербургу, органы местного самоуправления планируют установить бюсты четырех захороненных там Героев Советского Союза. Об этом в своем телеграм-канале написал депутат Законодательного собрания Петербурга Александр Ходосок.

Он подчеркнул, что данному вопросу было посвящено выездное совещание, в котором помимо глав муниципального образования и Местной администрации Дмитрия Чечина и Игоря Долгих принял участие и один из авторов проекта мемориала - заслуженный художник РФ Иван Уралов.

Ходосок выразил благодарность представителям муниципальной власти, которые уделяют большое внимание сохранению исторической памяти.