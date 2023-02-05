Петербург побил рекорд по смертности от коронавируса за сутки

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество 13+

5 февраля 2023, 15:57

Фото: Canva

Ситуация в Ленинградской области по коронавирусу за сутки сложилась лучше, чем в Северной столице России.

За минувшие сутки в Санкт-Петербурге от коронавируса скончались 12 человек, что является самым большим показателем по городам России. Об этом говорится в отчёте федерального оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Согласно данным, за указанный период в России скончались 45 граждан, заразившихся ковидом, при этом большинство из них — 12 человек, — находились в Петербурге. Общий прирост заболевших по стране составил 9,4 тыс. человек.

Что касается статистики в Петербурге, помимо 12-ти погибших в городе за сутки зарегистрировали 910 новых случаев заболевания. Выписаны из больниц с дважды отрицательным тестом 288 человек. Днем ранее был зафиксирован максимальный с конца декабря прирост новых случаев коронавируса – 915 заразившихся.

В Ленинградской области за аналогичный период вирусом заразились 184 человека, 93 выздоровели, 7 человек угодили в больницу. Летальных случаев не зафиксировано.