Композитор Дунаев сообщил, что состояние телеведущего Николая Дроздова нормальное, скоро его выпишут из больницы

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5 февраля 2023, 15:49 Источник: РИА Новости

Николай Дроздов. Фото: Павел Кашаев/globallook.com

Известный телеведущий и ученый, профессор МГУ Николай Дроздов, который находится в больнице с переломами восьми ребер, поправляется и на днях отправится домой. Об этом в беседе с «РИА Новости» сообщил друг ученого композитор Дмитрий Дунаев.

«Состояние нормальное. Я думаю, что буквально на днях его выпишут, и он поедет домой. Состояние хорошее, идет на поправку», - рассказал агентству Дунаев.

Дроздов попал в больницу в конце января с многочисленными переломами. Он поскользнулся и упал неподалеку от университета. Сам 85-летний телеведущий объяснил, что хрупкость костей может быть связана с многолетним вегетарианством.