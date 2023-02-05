Гендиректор Эрмитажа стал самым упоминаемым деятелем культуры и науки в 2022 году

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5 февраля 2023, 14:42

Фото: Скриншот YouTube. Михаил Пиотровский

На втором месте ректор политехнического университета Петербурга, после него – ректор горного университета Северной столицы.

Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский занял первое место среди самых упоминаемых в СМИ деятелей культуры и науки Санкт-Петербурга за 2022 год.

Всего Пиотровского за прошедший год в средствах массовой информации упомянули 9 461 раз. Второе место по количеству упоминаний занял ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей Рудской – его упомянули 1 808 раз. На третьем месте – 1 739 упоминаний ректора СПбГАСУ Владимира Литвиненко.

В списке самых упоминаемых расположились также ректор СПбГУ Николай Кропачев, ректор СПбГПМУ Дмитрий Иванов, гендиректор НМИЦ им. В. А. Алмазова Евгений Шляхто, гендиректор РНБ Владимир Гронский, ректор РГПУ им. А. И. Герцена Сергей Тарасов, гендиректор Русского музея Владимир Гусев, а также директор Российского этнографического музея Юлия Купина.