Избитая на Товарищеском такса выжила и попала в новую семью

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество 13+

5 февраля 2023, 12:28

Фото: Canva

Арни превозмог близкое к клинической смерти состояние и выжил.

Такса по кличке Арни, которую неизвестные избили и оставили на погибель на Товарищеском проспекте Санкт-Петербурга, смогла выжить и сейчас идет на поправку. Собаку в возрасте 11 лет нашли прохожие под скамейкой. В 17-градусный мороз, перепачканный кровью, Арни лежал с переломом ребер, отказавшим легким, отбитой печенью и черепно-мозговой травмой.

Люди забрали таксу и отвезли к ветеринару, который сказал, что состояние питомца близко к клинической смерти. Сейчас Арни пошел на поправку и переехал в новый дом, где теперь живет с неравнодушной женщиной и другой таксой. Однако, животному еще предстоит пережить операцию по удалению возникшей опухоли. Руководитель сообщества «С таксой по жизни» обратился в правоохранительные органы, которые сумели отыскать бывшего хозяина. Мужчина отрицает свою причастность к инциденту.

Волонтеры не успокаивают. Они обратились в прокуратуру, так как в МВД решили не заводить уголовное дело из-за недостатка улик против бывшего хозяина. Напомним, что жестокое обращение с живртными наказуемо по статье 245 УК РФ.