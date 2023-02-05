Bild am Sonntag: большинство опрошенных жителей Германии считают, что их страна приняла слишком много беженцев

Аргументы Недели → Общество 13+

5 февраля 2023, 12:52

беженцы, Vaclav Salek/CTK

По результатам соцопроса, проведенного институтом INSA по заказу газеты Bild am Sonntag, большинство респондентов указали, что Германия приняла слишком много беженцев.

Статистика показала, что 51% участников опроса заявили о слишком большом числе беженцев в ФРГ, 33% охарактеризовали их количество приемлемым, а 11% респондентов считают, что в опросе должны принять участие больше людей.

За 2022 год число запросов предоставления убежища в Германии увеличилось втрое по сравнению с прошлым годом, страна является лидером ЕС по числу заявок на убежище.

В ФРГ находится более миллиона украинских беженцев.

Ранее сообщалось, что некоторые территории Германии испытывают недостаток места для беженцев из Украины.