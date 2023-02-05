Чтобы не повышать цены, производители молока стали указывать вес продукта, а не объем

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5 февраля 2023, 12:14 Александр Крохмаль, Журналист Источник: РБК

Фото: Global Look Press

Российские производители молочной продукции стали чаще указывать на упаковке молока, сливок и кефира вес продукта, а не объём. Эксперты полагают, что речь идёт о маскировке шринкфляции (снижении объёма или веса товара в упаковке). 1 кг молока ввиду высокой плотности занимает около 970 мл.



Для исследования спроса молочной продукции аналитики использовали данные продаж одинакового набора магазинов в январе-декабре 2022 года в сравнении с аналогичным периодом 2021-го. Эксперты выявили тренд, связанный с указанием на упаковке жидких молочных продуктов вместо объёма в литрах массы в килограммах, тщательно проанализировав чеки и сведения из открытых источников. При этом конкретные цифры по объёмам такой продукции в продаже они не называют.



Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин указывает, что традиционно жидкие товары в РФ продавались именно с маркировкой объёма, но не веса. Такие надписи, как «1 кг» вместо «1 л» на пакетах молока, стали появляться всего несколько лет назад. По словам Янина, маркетологи имеют полное представление о знаниях физики среди большинства россиян. Многие потребители и знать не знают, что 1 кг молока – меньше чем литр.



Согласно мнению эксперта, решением проблемы может стать применение европейского опыта, когда на ценниках указывается стоимость в пересчете на кг или литр в зависимости от вида продукции. Гендиректор Национального союза производителей молока Артём Белов допускает, что некоторые производители могут прибегать к подобному маркетинговому ходу, чтобы не поднимать цены в кризис, и сделать уменьшение объёма товара менее заметным. Выходит, что упаковка молока остаётся стандартных размеров, но килограмм чуть меньше литра, и это позволяет экономить около 3% продукта.



Тренд, связанный с упаковкой, наблюдается в условиях подорожания основного сырья для молокоперерабатывающих заводов. По данным Росстата, цены на сырое молоко в прошлом году заметно подскочили. Средняя цена реализации у сельхозпроизводителей выросла на 20.1% относительно уровня 2021 года (с 27.5 до 33 рубля за 1 кг). На стоимость молока влияет рост себестоимости его производства на протяжении нескольких лет. По предварительным данным, себестоимость производства молока в 2022 году выросла на 7-8% относительно предыдущего.