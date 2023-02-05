Стопкоронавирус.рф: в России за сутки выявлено 9410 случаев COVID-19

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5 февраля 2023, 12:02 Источник: стопкоронавирус.рф

фото: Bulkin Sergey/news.ru via globallookpress.com

За прошедшие сутки в России выздоровело 5 200 человек с инфекцией COVID-19.

Как отмечает стопкоронавирус.рф, за сутки было обнаружено 9 410 новых случаев заражения ковидом. При этом госпитализировано 618 человек, а умерло 45.

Снижение уровня заболеваемости наблюдается почти в 60 субъектах РФ.

Ранее в России описали новый штамм коронавируса «кракен», отличительной особенностью которого является не только «обход» иммунитета человека, но и защиты вакцины. Отличить новую вариацию COVID-19 от других сложно, так как симптомы схожи с прежними штаммами и уже хорошо знакомы россиянам — это кашель, насморк, температура, ломота в теле и прочее. При этом «кракен» более эластичен, чем других подвиды инфекции: он быстрее передается воздушно-капельным путем и сразу прикрепляется к верхним клеткам дыхательных путей.