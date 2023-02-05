Диетолог Капийчук: утро лучше начинать со стакана теплой воды

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5 февраля 2023, 11:50 Источник: Радио 1

Karl-Josef Hildenbrand / globallookpress.com

Проснувшись с утра не правильно сразу бежать к холодильнику за едой, потому что организм в этот момент еще спит. Для того, чтобы не давать нагрузку на желудок с самого начала дня, лучше всего будет выпить стакан теплой воды. Об этом во время беседы с «Радио 1» рассказала тренер по питанию, диетолог-консультант.

Согласно словам специалиста, во время завтрака категорически нельзя употреблять бекон или жареное сало, потому что содержащиеся жиры в этих продуктах делают их трудноперевариваемой для желудка пищей. По этой причине уже с утра возникнет чувство тяжести, вы станете раздражительным и будете пребывать в плохом настроении.

Капийчук также не рекомендует завтракать с утра свежими фруктами и овощами, потому что они могут вызвать раздражительность стенок желудка. Крепкий кофе эксперт тоже не советует из-за его способности вызывать высокую секрецию.

Диетолог рекомендует употреблять с утра в пищу после стакана теплой воды творожок без сахара с бутербродом из цельнозернового хлеба.