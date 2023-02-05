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Барбашов: ВСУ беспорядочно минируют территории Снигиревского района

, 06:30 Источник: Свободная Пресса

Барбашов: ВСУ беспорядочно минируют территории Снигиревского района
Tsitsagi Nikita / globallookpress.com

Глава российской администрации Снигиревского района Юрий Барбашов заявил, что бойцы Вооруженных сил Украины хаотично минируют контролируемую им территорию.

Согласно его словам, которые приводит издание «Свободная Пресса», все проселочные дороги района заминированы и люди, которые пытаются доехать по ним до своих домом, подрываются на минах.

Барбашов также отметил, что передвигаться по территории «просто невозможно», потому что слишком опасно. Он привел в пример недавний случай, когда целая семья с детьми подорвалась, проезжая по дороге Снигиревского района.

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