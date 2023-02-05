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5 февраля 2023, 06:10 Источник: Свободная Пресса

Edgar GutiÃ©rrez / globallookpress.com

С позиций Вооруженных сил Украины разведчиками Западного военного округа России были выбиты польские наемники. Об этом сообщает издание «Свободная Пресса» со ссылкой на информагентство РИА Новости.

Согласно полученной информации, российские военнослужащие вели бой с украинской десантно-штурмовой бригадой, в которой помимо украинцев так же есть и поляки.

Как отмечает российский солдат с позывным «Горец», с захваченной позиции открывается хороший обзор, поэтому киевские бойцы не хотели ее отдавать без сопротивления.