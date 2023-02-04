Водитель соцтакси угрожал инвалиду убить его и выбросить в Фонтанку

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество

4 февраля 2023, 19:22

Фото: Canva

Представители правоохранительных органов проводят проверку случившегося.

В пятницу, 3 февраля, в отделение петербургской полиции с жалобой обратился гражданин-инвалид I группы. Он сообщил, что водитель социального такси угрожал ему. Согласно показаниям, водитель собирался убить пассажира, а после выбросить его в Фонтанку. Об этом сообщает "Патрульный Петербурга".

Супруга потерпевшего вызвала социальное такси, чтобы они смогли добраться до больницы. Во время поездки начался конфликт. Женщина указала водителю, что тот был неправ в разговоре с сотрудниками ГИБДД. Водителю это не понравилось. В ответ посыпались угрозы: он говорил, что убьёт мужчину и его жену, а их тела выбросит в Фонтанку.

Из-за такого обращения таксиста пассажиру с инвалидностью стало плохо. Ухудшение состояния его здоровья и стало поводом для обращения в полицию.

Теперь сотрудники правоохранительных органов ведут проверку по факту произошедшего.